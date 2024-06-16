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16 июня, 02:53

Неизвестный открыл огонь по прохожим в детском парке в Мичигане, есть раненые

Мужчина открыл огонь по посетителям детского парка в городе Рочестер-Хиллс, штат Мичиган. В результате трагедии пострадали по меньшей мере девять человек, в том числе восьмилетний ребёнок. Преступник продолжает оставаться на свободе, его возможное местонахождение установлено, рассказали в окружной полиции.

По данным силовиков, стрелявший был вооружён пистолетом Glock. Злоумышленник произвёл не менее 28 выстрелов, после чего скрылся. На месте происшествия было найдено оружие и пустые магазины. Для нейтрализации преступника задействован спецназ. Район оцеплен.

Вооружённый до зубов неадекват стал стрелять с балкона в алкогольном психозе
Вооружённый до зубов неадекват стал стрелять с балкона в алкогольном психозе

Подобные случаи не редкость для Соединённых Штатов. Меньше месяца назад стрельба произошла в средней школе города Кейп-Джирардо, штат Миссури. К счастью, обошлось без жертв, ранены двое.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

Илья Пушкарев
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