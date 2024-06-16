Неизвестный открыл огонь по прохожим в детском парке в Мичигане, есть раненые

Мужчина открыл огонь по посетителям детского парка в городе Рочестер-Хиллс, штат Мичиган. В результате трагедии пострадали по меньшей мере девять человек, в том числе восьмилетний ребёнок. Преступник продолжает оставаться на свободе, его возможное местонахождение установлено, рассказали в окружной полиции.

По данным силовиков, стрелявший был вооружён пистолетом Glock. Злоумышленник произвёл не менее 28 выстрелов, после чего скрылся. На месте происшествия было найдено оружие и пустые магазины. Для нейтрализации преступника задействован спецназ. Район оцеплен.