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16 июня, 04:46

Российские медики достали из бедра раненого бойца неразорвавшийся боеприпас

Неразорвавшийся боеприпас застрял в ноге военнослужащего российской группировки войск "Запад" в ходе интенсивных боёв с ВСУ. Оперировать раненого военным медикам пришлось в средствах индивидуальной бронезащиты, рассказал РИА "Новости" руководивший операцией хирург.

Медик уточнил, что взрывоопасный предмет оказался в бедре пострадавшего, в проекции бедренной артерии. Чтобы случайная детонация боеприпаса не привела к жертвам, врачам пришлось облачиться в каски и бронежилеты. К счастью, они так и не пригодились.

"Мы с сосудистыми хирургами зашли, проконтролировали, выделили бедренную артерию, чтобы избежать массивного кровотечения, и потихоньку достали снаряд. Ну, слава Богу, всё обошлось, всё нормально", — рассказал хирург.

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"Все назад!": Хирург выгнал всех из операционной, опасаясь, что боеприпас в черепе бойца может рвануть

Кстати, 16 июня в РФ отмечается День медицинского работника. Самые тёплые слова врачам по такому случаю произнёс в видеопоздравлении президент страны Владимир Путин. Глава государства отметил, что представители российской системы здравоохранения славятся не только своим мастерством, но и милосердием.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / projectile

Илья Пушкарев
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