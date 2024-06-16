Российские медики достали из бедра раненого бойца неразорвавшийся боеприпас

Неразорвавшийся боеприпас застрял в ноге военнослужащего российской группировки войск "Запад" в ходе интенсивных боёв с ВСУ. Оперировать раненого военным медикам пришлось в средствах индивидуальной бронезащиты, рассказал РИА "Новости" руководивший операцией хирург.

Медик уточнил, что взрывоопасный предмет оказался в бедре пострадавшего, в проекции бедренной артерии. Чтобы случайная детонация боеприпаса не привела к жертвам, врачам пришлось облачиться в каски и бронежилеты. К счастью, они так и не пригодились.

"Мы с сосудистыми хирургами зашли, проконтролировали, выделили бедренную артерию, чтобы избежать массивного кровотечения, и потихоньку достали снаряд. Ну, слава Богу, всё обошлось, всё нормально", — рассказал хирург.