Российские медики достали из бедра раненого бойца неразорвавшийся боеприпас
Неразорвавшийся боеприпас застрял в ноге военнослужащего российской группировки войск "Запад" в ходе интенсивных боёв с ВСУ. Оперировать раненого военным медикам пришлось в средствах индивидуальной бронезащиты, рассказал РИА "Новости" руководивший операцией хирург.
Медик уточнил, что взрывоопасный предмет оказался в бедре пострадавшего, в проекции бедренной артерии. Чтобы случайная детонация боеприпаса не привела к жертвам, врачам пришлось облачиться в каски и бронежилеты. К счастью, они так и не пригодились.
"Мы с сосудистыми хирургами зашли, проконтролировали, выделили бедренную артерию, чтобы избежать массивного кровотечения, и потихоньку достали снаряд. Ну, слава Богу, всё обошлось, всё нормально", — рассказал хирург.
Кстати, 16 июня в РФ отмечается День медицинского работника. Самые тёплые слова врачам по такому случаю произнёс в видеопоздравлении президент страны Владимир Путин. Глава государства отметил, что представители российской системы здравоохранения славятся не только своим мастерством, но и милосердием.
Shutterstock / FOTODOM / projectile