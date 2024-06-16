Пентагон выделил один миллион долларов на создание квантового лазера
Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США вложило один миллион долларов в создание лазерной установки, которая может работать на дальние дистанции, невзирая на погодные условия. Об этом сказано на сайте Университета Вашингтона в Сент-Луисе, который находится в штате Миссури. Учёные вуза получили этот грант.
"Работа систем связи и других технических средств на основе лазеров может быть затруднена неблагоприятными условиями, такими как туман, предельные температуры или большое расстояние", — указано в пресс-релизе.
Получившие грант сотрудники инженерного факультета университета задействуют квантовые технологии, чтобы создать методы, позволяющие с наибольшей пользой применять лазеры в непростых условиях. Грант был выделен из расчёта, что работы будут закончены уже через два года.
Ранее американские учёные из Университета Мичигана выяснили, что ученики, чья фамилия находится в конце алфавитного списка, получают более низкие оценки по сравнению с людьми, которые записаны в журнале первыми. Исследователи проанализировали около 31 миллиона записей об оценках, поставленных с 2014 по 2022 год почти 140 тысячам студентов.
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