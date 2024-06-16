Бенавидес победил Гвоздика единогласным решением судей, став временным чемпионом
Американский боксёр Дэвид Бенавидес. Обложка © ТАСС / AP / Steve Marcus
Американский боксёр Дэвид Бенавидес (29 побед, 0 поражений) победил украинца Александра Гвоздика (20-2) в соглавном бою за временный пояс WBC в полутяжёлом весе. Поединок проходил в ночь на 16 июня в Лас-Вегасе.
Матч продлился все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу американцу со счётом 116-112, 117-111, 119-109. Бенавидес перебивал оппонента в первой половине встречи, сдал позиции во второй, но смог не отдать сопернику преимущество в счёте.
Победа над Гвоздиком принесла американскому спортсмену звание временного чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC. Теперь у Бенавидеса есть возможность встретиться с тем, кто окажется сильнее в поединке Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.
А в прошлом месяце в Эр-Рияде состоялся громкий бой между украинским боксёром Александром Усиком и британским бойцом Тайсоном Фьюри. Украинец одержал победу в напряжённом поединке, тем самым завоевав титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе.