Чемпион мира по боксу Петровский одним ударом "выбил" миллион рублей на ПМЭФ

Чемпион мира по боксу Марк Петровский выиграл миллион рублей, просто ударив один раз по груше. На стенде Федерации бокса России на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложили приз за удар силой свыше 1000 килограммов в секунду. Результат Петровского оказался выше, пишет Mash на Мойке.

Чемпион мира по боксу Марк Петровский ударил грушу на ПМЭФ. Видео © Telegram / News Media Room

Спортсмен признался, что ему удалось добиться такого результата благодаря профессиональным занятиям по боксу.

"Глупо было бы, если бы я не выбил. Вручили сертификат, Федерация свои слова подтверждает действиями, поэтому я уверен в этом. Приз дойдёт обязательно", — отметил Петровский.