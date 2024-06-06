Чемпион мира по боксу Петровский одним ударом "выбил" миллион рублей на ПМЭФ
Чемпион мира по боксу Марк Петровский на ПМЭФ. Обложка © Telegram / News Media Room
Чемпион мира по боксу Марк Петровский выиграл миллион рублей, просто ударив один раз по груше. На стенде Федерации бокса России на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложили приз за удар силой свыше 1000 килограммов в секунду. Результат Петровского оказался выше, пишет Mash на Мойке.
Чемпион мира по боксу Марк Петровский ударил грушу на ПМЭФ. Видео © Telegram / News Media Room
Спортсмен признался, что ему удалось добиться такого результата благодаря профессиональным занятиям по боксу.
"Глупо было бы, если бы я не выбил. Вручили сертификат, Федерация свои слова подтверждает действиями, поэтому я уверен в этом. Приз дойдёт обязательно", — отметил Петровский.
Заслуженному мастеру спорта Петровскому 25 лет. Он выступает в тяжёлой весовой категории. Петровский — чемпион России и мира 2021 года. На профессиональном ринге в его активе семь побед в семи боях.
Напомним, в Петербурге 5-8 июня проходит 27-й ПМЭФ. Мероприятие посетят представители 136 стран и территорий, из них 45 делегатов высокого уровня, в том числе первые лица государств. Основная тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Глава государства Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня.