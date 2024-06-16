Киев пожаловался на необходимость закупать оружие в шесть раз дороже

Власти Киева понимают, что Запад не может полностью удовлетворить потребности ВСУ в вооружении, поэтому Незалежная по всему миру ищет возможности приобрести его, не брезгуя теми образцами, что были произведены во времена Советского Союза. Однако на рынке сейчас заправляют "посредники и спекулянты", так что Украине приходится использовать коррупционные методы, чтобы получить "крайне необходимые" снаряды, заявил основатель украинского Агентства оборонных закупок Владимир Пикузо.

"Я не буду называть конкретные страны, но во многих из них коррупция — наш союзник. В этих странах мы иногда делаем вещи, которые запрещены их собственным законодательством", — цитирует его издание The Sunday Times.

Собеседник издания добавил, что одна из стран Запада отказалась поставлять снаряды для ВСУ, поэтому Украине пришлось напрямую связываться с "конкретной компанией-посредником", благодаря чему удалось сразу же договориться о поставках. Помимо того, представители властей западных стран помогают Киеву выходить на других поставщиков оружия, но они действуют скрытно, так как не хотят, чтобы об этом узнала Москва.

По словам основателя агентства, в последние годы продавцы вооружения существенно повысили цены на свои товары. Некоторые виды оружия шестикратно подорожали, например снаряды для реактивных систем залпового огня "Град", которые в начале конфликта стоили по 900 долларов, а сейчас продаются по шесть тысяч долларов, хотя Украине их продают за 4,7 тысячи.