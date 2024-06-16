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16 июня, 07:11

В Адыгее будут судить мать трёхлетней девочки, которую жестоко убил отец

В Адыгее после смерти девочки, с которой жестоко обращался, а затем и вовсе избил до смерти её отец, было возбуждено ещё одно уголовное дело. На этот раз фигурантом стала мать погибшей трёхлетней малышки. Об этом сообщило региональное СУ СК в своём телеграм-канале.

В Адыгее возбуждено уголовное дело об истязании ребёнка. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Адыгея

"В рамках уголовного дела о гибели трёхлетней девочки возбуждено уголовное дело в отношении родителей по признакам преступления, предусмотренного п.п. "г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершённое группой лиц, в отношении несовершеннолетнего находящегося в беспомощном состоянии)", — говорится в тексте публикации.

Сотрудники следственных органов задержали мать убитой девочки, чтобы выбрать для неё меру пресечения.

Следствие сообщает, что несчастную девочку постоянно всячески истязали родители. Они регулярно избивали её, из-за чего на теле ребёнка были видны повреждения разной степени тяжести.

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12-летняя девочка утонула в Мещерском пруду в Москве

Ранее в Курганской области отец убил своего ребёнка из-за того, что тот очень громко плакал. 38-летний мужчина нанёс два удара по голове малыша, который от полученных травм скончался. Обвиняемый был отправлен в СИЗО до 27 июня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rootstock

Владимир Озеров
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