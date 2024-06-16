Президент АвтоВАЗа объяснил, что происходит с ценами на Lada

Дилеры не завышают ценники на автомобили Lada, однако в автосалонах покупателю могут предложить дополнительные опции, от которых можно отказаться, купив авто в базовой комплектации по рекомендованной розничной цене автопроизводителя. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" президент компании Максим Соколов.

"Сегодня я вообще не слышу никаких замечаний в наших соцсетях о том, что рекомендованная цена на Lada отличается от ценовой политики, проводимой дилерскими центрами во всех регионах страны. Напомню, что их сегодня уже почти 320", — сказал управленец.

По словам топ-менеджера, это часть работы дилеров — предлагать клиенту различные дополнительные функции и услуги, например улучшенное шумоподавление или страховые продукты. Большинство покупателей не отказываются от таких опций. Но если речь идёт об автомобиле прямо с конвейера без каких-либо модификаций, то в дилерском центре его продадут по рекомендованной цене.