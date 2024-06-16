Премьер-министр Японии Кисида пробыл на "мирном саммите" по Украине 2,5 часа
Премьер-министр Японии Кисида. Обложка © ТАСС / EPA / Denis Balibouse
Премьер-министр Японии Фумио Кисида пробыл на "мирном саммите" по украинскому вопросу не более 2,5 часов. Такой вывод можно сделать на основании программы пребывания политика в Швейцарии и сообщений СМИ.
Японский политик прилетел в Цюрих в 15:26. На конференцию в Бюргенштоке он приехал в 17:03. После премьер выступил с речью, поучаствовал в фотосессии, которая началась в 19:00, а через полчаса уже покинул мероприятие. В 21:07 он вылетел из Цюриха в Токио. Через 13 часов политик приземлился в аэропорту Ханэда.
Как сообщал Life.ru, Россию не пригласили на конференцию по решению украинского вопроса в Швейцарии, которая проходила с 15 по 16 июня. Сегодня стало известно, что итоговое коммюнике подписали представители 80 стран из 91, посетившей мероприятие, в том числе США, страны ЕС, Турция и Швейцария. В документе содержится призыв к полному обмену пленными, свободному передвижению по Чёрному и Азовскому морям, а также передаче Запорожской АЭС Киеву.