Премьер-министр Японии Кисида пробыл на "мирном саммите" по Украине 2,5 часа

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пробыл на "мирном саммите" по украинскому вопросу не более 2,5 часов. Такой вывод можно сделать на основании программы пребывания политика в Швейцарии и сообщений СМИ.

Японский политик прилетел в Цюрих в 15:26. На конференцию в Бюргенштоке он приехал в 17:03. После премьер выступил с речью, поучаствовал в фотосессии, которая началась в 19:00, а через полчаса уже покинул мероприятие. В 21:07 он вылетел из Цюриха в Токио. Через 13 часов политик приземлился в аэропорту Ханэда.