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16 июня, 16:44

Премьер-министр Японии Кисида пробыл на "мирном саммите" по Украине 2,5 часа

Премьер-министр Японии Кисида. Обложка © ТАСС / EPA / Denis Balibouse

Премьер-министр Японии Кисида. Обложка © ТАСС / EPA / Denis Balibouse

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пробыл на "мирном саммите" по украинскому вопросу не более 2,5 часов. Такой вывод можно сделать на основании программы пребывания политика в Швейцарии и сообщений СМИ.

Японский политик прилетел в Цюрих в 15:26. На конференцию в Бюргенштоке он приехал в 17:03. После премьер выступил с речью, поучаствовал в фотосессии, которая началась в 19:00, а через полчаса уже покинул мероприятие. В 21:07 он вылетел из Цюриха в Токио. Через 13 часов политик приземлился в аэропорту Ханэда.

Три страны захотели увидеть Россию на "мирном саммите" по Украине
Три страны захотели увидеть Россию на "мирном саммите" по Украине

Как сообщал Life.ru, Россию не пригласили на конференцию по решению украинского вопроса в Швейцарии, которая проходила с 15 по 16 июня. Сегодня стало известно, что итоговое коммюнике подписали представители 80 стран из 91, посетившей мероприятие, в том числе США, страны ЕС, Турция и Швейцария. В документе содержится призыв к полному обмену пленными, свободному передвижению по Чёрному и Азовскому морям, а также передаче Запорожской АЭС Киеву.

Александра Мышляева
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