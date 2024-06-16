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Силы ПВО России за сутки уничтожили 10 украинских дронов

16 июня, 10:54
Средства ПВО РФ за сутки сбили десять украинских беспилотников. Обложка © ТАСС / Александр Река

Средства ПВО РФ за сутки сбили десять украинских беспилотников. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские средства ПВО за сутки уничтожили десять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать позиции бойцов ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в ведомстве.

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ВСУ совершили провальные контратаки в зоне ответственности группировки "Центр" ВС РФ

Также в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили населённый пункт Загорное Запорожской области, заняв более выгодные рубежи.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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