Силы ПВО России за сутки уничтожили 10 украинских дронов
Средства ПВО РФ за сутки сбили десять украинских беспилотников. Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские средства ПВО за сутки уничтожили десять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать позиции бойцов ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в ведомстве.
Также в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили населённый пункт Загорное Запорожской области, заняв более выгодные рубежи.
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