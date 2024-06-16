Силы ПВО России за сутки уничтожили 10 украинских дронов

Средства ПВО РФ за сутки сбили десять украинских беспилотников. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские средства ПВО за сутки уничтожили десять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать позиции бойцов ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.