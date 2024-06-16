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Армия России за сутки поразила скопления живой силы и техники ВСУ в 115 районах

16 июня, 11:03
ВС России поразили скопления живой силы и техники ВСУ в 115 районах. Обложка © ТАСС / Александр Река

ВС России поразили скопления живой силы и техники ВСУ в 115 районах. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по скоплениям украинских военнослужащих и местам размещения боевой техники в 115 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 115 районах", — отмечается в заявлении.

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Ранее сообщалось, что российские войска за последнюю неделю нанесли чувствительные удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также пунктам расположения националистских подразделений и иностранных наёмников. В частности, были уничтожены хранилища авиационных средств поражения, в том числе ракет Storm Shadow, склады с боеприпасами и взрывчатыми веществами, цеха, где производили ударные БПЛА, а также места подготовки безэкипажных катеров.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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