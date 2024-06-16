Что будет, если не принимать витамин D? Ответ врача, который вам совсем не понравится

Нехватка витамина D в организме может вызвать нарушение фосфорно-кальциевого обмена, которое чревато появлением доброкачественных опухолей, камней в почках и неправильной работой ЖКТ. Об этом рассказал врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, председатель Научного совета сети клиник "Атлас", доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ведущий телеграм-канала "Эндокринология. Гормоны. Образ жизни" Юрий Потешкин.

"В среднем по миру около 50%, а у нас до 70% населения страдают дефицитом витамина Д. Можно выделить три основные причины. Первая — нехватка солнечного света из-за особенностей климатической зоны. Вторая — образ жизни, когда человек редко бывает на улице днём. Третья причина — лишний вес и ожирение", — объяснил врач в беседе с kp.ru, добавив, что примерно у каждого двадцатого человека дефицит этого витамина обусловлен особенностями генетики.

Нехватка этого микроэлемента в организме грозит нарушением фосфорно-кальциевого обмена, который приводит к повышенной выработке паратгормона, что чревато появлением доброкачественных опухолей. В дальнейшем это может вылиться в появление камней в почках и болезни пищеварительных органов, предупредил медик.

При этом предотвратить такие неприятные последствия достаточно легко, попросту восполнив уровень витамина, успокоил Потешкин. Эндокринолог добавил, что к нему часто обращаются пациенты с жалобами на мышечную слабость, быструю утомляемость и ночные судороги. В большинстве случаев им удаётся помочь, нормализовав фосфорно-кальциевый обмен, подытожил он.