Биолог назвал дозу черешни, которая не потревожит ваш кишечник Биолог Наполов: В 100 граммах черешни содержится шестая часть нормы витамина C 11 июня, 05:15 В 100 граммах черешни содержится примерно шестая часть дневной нормы витамина C. Обложка © Freepik.com

Черешня — главная ягода июня — богата витаминами и микроэлементами, некалорийна, полезна при ряде заболеваний. Однако переедать её нельзя, потому что это чревато проблемами с ЖКТ. Об этом Life.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

Для начала эксперт отметил пользу сезонной ягоды: черешня содержит углеводы, небольшое количество белков и жиров, микроэлементы — калий, кальций, магний, а также витамины А и С (в 100 граммах примерно шестая часть дневной нормы витамина C). Ягода не очень калорийна — в среднем 65 ккал на 100 граммов. Она рекомендуется гипертоникам, при атеросклерозе и малокровии. Черешня и вишня снижают свёртываемость крови, препятствуют тромбообразованию. В их составе есть антиоксиданты, которые замедляют старение.

Особенность черешни (как и вишни) в том, что её употребление укрепляет стенки мелких капилляров, делает их менее хрупкими. Зимой у многих людей начинают мёрзнуть руки без перчаток даже при низких положительных температурах. Это говорит о проблеме с капиллярами. Употребление черешни, вишни очень хорошо укрепляет капилляры и снимает эту проблему. Виталий Наполов Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Однако переедать нельзя: большое количество пищевых волокон в ягодах раздражает кишечник и может вызвать расстройство пищеварения. Рекомендуется употреблять где-то 200–350 граммов черешни в день. Также с ней надо быть осторожнее тем, у кого есть аллергия на пыльцу берёзы: с большой долей вероятности у них будет аллергия и на эту ягоду.

Компоты из черешни не рекомендуется хранить больше года. В противном случае при приготовлении обязательно извлеките из ягод косточки: в них содержится амигдалин, который постепенно переходит в напиток, образуя при контакте с желудочным соком опасную для здоровья синильную кислоту. Такой компот может вызвать отравление.

А вот если вы случайно проглотили одну-две ягоды с косточками, проблемы не будет. Но целенаправленно есть черешню с косточками не стоит, добавил Наполов.

Кстати, ранее фермер назвал регионы России, где растёт самая вкусная черешня: это ДНР, Херсонская область, Крым и Краснодарский край.

Авторы Андрей Горяничев