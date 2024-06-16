В Техасе в преддверии Дня освобождения рабов произошла стрельба, убито 2 человека
В Техасе на мероприятии в честь грядущего Дня освобождения рабов, который празднуют 19 июня, произошла стрельба. Убито по меньшей мере два человека, сообщает телеканал ABC News.
"Два человека были подстрелены и погибли во время празднования Дня освобождения рабов в парке города Раунд-Рок. <...> По меньшей мере шесть человек были доставлены в больницы с "потенциально серьёзными" ранениями", — написано в материале.
Выстрелы раздались вечером около 23:00 по местному времени. Всё началось с драки между двумя группами людей, но в какой-то момент кто-то выхватил пистолет и начал стрельбу. Пока что у полиции нет точной информации о том, сколько всего было стрелков. Ранено множество людей помимо тех шестерых, которым потребовалась госпитализация, двоих несовершеннолетних и четверых взрослых доставили в травмопункт. Две жертвы стрельбы погибли на месте.
Кроме того, сегодня стало известно о том, что в Гамбурге неизвестный мужчина напал на полицейских с оружием, выглядевшим как молоток или кирка. Это случилось рядом с главной туристической улицей города незадолго до начала матча чемпионата мира между сборными Польши и Нидерландов. Правоохранители смогли нейтрализовать нападавшего, сперва использовав перцовый баллончик, а затем применив огнестрельное оружие. Мужчина был подстрелен в ногу, сейчас он в больнице.
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