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13 июня, 05:35

Появились фото задержания устроившего стрельбу у монастыря Оптина пустынь под Калугой

Росгвардия опубликовала фото задержания устроившего стрельбу в Калужской области

Задержанный в Калужской области стрелок. Обложка © Telegram / Росгвардия

Задержанный в Калужской области стрелок. Обложка © Telegram / Росгвардия

Росгвардия опубликовала фото задержания мужчины, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина пустынь в Калужской области. Кадры появились в телеграм-канале ведомства.

Как уточняется, спецназ Росгвардии обнаружил мужчину на берегу реки Жиздры в районе посёлка Механический завод.

"При нём находилось автоматическое оружие и боеприпасы. При задержании оружие сотрудниками Росгвардии не применялось. Стрелка передали сотрудникам полиции", — добавили в пресс-службе Росгвардии.

Автомат стрелка из Калужской области. Фото © Telegram / Росгвардия

Автомат стрелка из Калужской области. Фото © Telegram / Росгвардия

Напомним, что вечером 12 июня неизвестный мужчина открыл стрельбу по дороге к монастырю Оптина пустынь в Калужской области. Он остановил автомобиль с целью ограбления и несколько раз выстрелил из ружья. Ранение получила женщина-иконописец. Life.ru публиковал видео стрельбы. Позднее стало известно, что 31-летний злоумышленник задержан.

Стало известно о состоянии женщины-иконописца, раненной на трассе под Калугой
Стало известно о состоянии женщины-иконописца, раненной на трассе под Калугой
Иван Косицын
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