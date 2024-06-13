Появились фото задержания устроившего стрельбу у монастыря Оптина пустынь под Калугой

Росгвардия опубликовала фото задержания мужчины, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина пустынь в Калужской области. Кадры появились в телеграм-канале ведомства.

Как уточняется, спецназ Росгвардии обнаружил мужчину на берегу реки Жиздры в районе посёлка Механический завод.

"При нём находилось автоматическое оружие и боеприпасы. При задержании оружие сотрудниками Росгвардии не применялось. Стрелка передали сотрудникам полиции", — добавили в пресс-службе Росгвардии.