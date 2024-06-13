Появились фото задержания устроившего стрельбу у монастыря Оптина пустынь под Калугой
Росгвардия опубликовала фото задержания устроившего стрельбу в Калужской области
Задержанный в Калужской области стрелок. Обложка © Telegram / Росгвардия
Росгвардия опубликовала фото задержания мужчины, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина пустынь в Калужской области. Кадры появились в телеграм-канале ведомства.
Как уточняется, спецназ Росгвардии обнаружил мужчину на берегу реки Жиздры в районе посёлка Механический завод.
"При нём находилось автоматическое оружие и боеприпасы. При задержании оружие сотрудниками Росгвардии не применялось. Стрелка передали сотрудникам полиции", — добавили в пресс-службе Росгвардии.
Автомат стрелка из Калужской области. Фото © Telegram / Росгвардия
Напомним, что вечером 12 июня неизвестный мужчина открыл стрельбу по дороге к монастырю Оптина пустынь в Калужской области. Он остановил автомобиль с целью ограбления и несколько раз выстрелил из ружья. Ранение получила женщина-иконописец. Life.ru публиковал видео стрельбы. Позднее стало известно, что 31-летний злоумышленник задержан.