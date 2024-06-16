Путин послал мировому сообществу важный сигнал об урегулировании конфликта на Украине, заявил Ганчев

Президент Российской Федерации Владимир Путин послал мировому сообществу сигнал о том, что условия мирных переговоров о судьбе украинского конфликта будет диктовать Москва, а начало дипломатического урегулирования будет возможно только после того, как Киев выполнит озвученные Россией условия. Об этом сказал руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Наш президент дал нашим противникам понять, что условия для переговорного процесса будет устанавливать Россия, а никак не страна-террорист с нелегитимным президентом. Украина должна выполнить условия, поставленные нашей страной, и только в том случае можно будет говорить о начале переговорного процесса", — цитирует его ТАСС.

При этом Ганчев отметил, что политика киевского режима говорит о том, что руководство Украины не заинтересовано в достижении мира. По его мнению, дело в том, что Киев не хочет отказываться от западной "кормушки", а сохранение жизни людей его не волнует.