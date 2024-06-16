"Феррари" второй год подряд выигрывает в марафоне "24 часа Ле-Мана" 16 июня, 15:42 Экипаж "Феррари" выиграл "24 часа Ле-Мана". Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ferrarihypercar

Первое место на гоночном марафоне "24 часа Ле-Мана" в главном классе "гиперкары" снова досталось экипажу "Феррари", как и в прошлом году. В состав команды вошли итальянец Антонио Фуоко, испанец Мигель Молина и датчанин Никлас Нильсен.

Экипаж "Феррари" выиграл "24 часа Ле-Мана". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ferrarihypercar

Вторую позицию занял экипаж "Тойоты" в составе японца Камуи Кобаяси, аргентинца Хосе Марии Лопеса и нидерландца Ника де Вриса. Экипаж "Ламборгини", в котором были итальянцы Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортара, а также россиянин Даниил Квят, участвовавший в состязаниях под нейтральным флагом, занял только 10-е место.

Напомним, экипаж "Феррари" одержал победу в гоночном марафоне "24 часа Ле-Мана" и в 2023 году. Тогда в составе команды были британец Джеймс Каладо и итальянцы Антонио Джовинацци и Алессандро Пьер Гвиди.

Авторы Татьяна Миссуми