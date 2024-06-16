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16 июня, 15:49

Титов назначен спецпредставителем Путина по связям с международными организациями

Борис Титов. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Борис Титов. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Российский лидер Владимир Путин назначил предпринимателя Бориса Титова своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. С документом можно ознакомиться на сайте официального опубликования правовых актов.

"Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", — говорится в указе российского лидера.

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Ранее Life.ru сообщал, что вице-премьера России Татьяну Голикову назначили председателем совета Фонда кино (Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии). До неё этот пост занимал экс-советник президента России по культуре Владимир Толстой.

Александра Мышляева
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