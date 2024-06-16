Россиянка Людмила Самсонова выиграла турнир WTA в Хертогенбосе

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира в нидерландском городе Хертогенбос. В финале она в трёх сетах победила канадку Бьянку Андрееску со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Это пятый титул 25-летней Самсоновой под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Призовой фонд турнира в Хертогенбосе превышает 230 тысяч евро.