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16 июня, 20:12

Россиянка Людмила Самсонова выиграла турнир WTA в Хертогенбосе

Людмила Самсонова. Обложка © X / Liudmila Samsonova

Людмила Самсонова. Обложка © X / Liudmila Samsonova

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира в нидерландском городе Хертогенбос. В финале она в трёх сетах победила канадку Бьянку Андрееску со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Это пятый титул 25-летней Самсоновой под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Призовой фонд турнира в Хертогенбосе превышает 230 тысяч евро.

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Ранее стало известно, что Людмила Самсонова не выступит на Олимпийских играх в Париже. Также главный турнир четырёхлетия точно пропустят Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Артур Лапсаков
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