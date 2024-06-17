Грузия ощутила мощные подземные толчки
Четыре землетрясения произошли на севере Грузии за один день
Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии сообщил о четырёх землетрясениях, произошедших на севере страны 16 июня. Максимальная магнитуда подземных толчков достигла 4,7.
Первые колебания земной поверхности магнитудой 3,8 зафиксированы в 14:16 по мск в девяти километрах от города Они. Спустя два часа там же произошло второе землетрясение — самое сильное. Третье зафиксировано в 16:49 по мск в семи километрах от населённого пункта, а четвёртое — в 17:08 по мск на удалении 12 километров, их магнитуды достигли 4,4 и 3,3 соответственно.
Два землетрясения в ночь на 16 июня зафиксированы и на Сахалине. Магнитуда первых подземных толчков достигла 4,1, а афтершока — 2,0. Эпицентр залегал на глубине семь километров неподалёку от села Таранай в Анивском районе.
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