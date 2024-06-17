Грузия ощутила мощные подземные толчки

Первые колебания земной поверхности магнитудой 3,8 зафиксированы в 14:16 по мск в девяти километрах от города Они. Спустя два часа там же произошло второе землетрясение — самое сильное. Третье зафиксировано в 16:49 по мск в семи километрах от населённого пункта, а четвёртое — в 17:08 по мск на удалении 12 километров, их магнитуды достигли 4,4 и 3,3 соответственно.