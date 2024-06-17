В Белом доме пришлось снова оправдывать застывшего на сцене Байдена, которого спас Обама

Президент США Джо Байден не застыл на месте во время приветствия своих сторонников со сцены в Лос-Анджелесе. Об этом в соцсети X заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс. Он уточнил, что американский лидер просто некоторое время смотрел на приветствующую его толпу, а предположения СМИ о том, что он якобы замер, отражают нежелание людей согласиться с успехами политика.