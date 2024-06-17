В Белом доме пришлось снова оправдывать застывшего на сцене Байдена, которого спас Обама
Пресс-секретарь Бэйтс: Байден не застыл, а приветствовал своих сторонников
Президент США Джо Байден не застыл на месте во время приветствия своих сторонников со сцены в Лос-Анджелесе. Об этом в соцсети X заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс. Он уточнил, что американский лидер просто некоторое время смотрел на приветствующую его толпу, а предположения СМИ о том, что он якобы замер, отражают нежелание людей согласиться с успехами политика.
"Притворяясь, что президент, несколько секунд осматривающий аплодирующую толпу, — это как-то неправильно, они [некоторые СМИ] лишь снова признают, что не могут принять лидерство, которое способствует сильнейшему экономическому росту и снижает уровень насильственных преступлений", — написал Бэйтс.
Барак Обама увёл нынешнего президента США Джо Байдена со сцены по завершении выступления в Лос-Анджелесе. Видео © X / rick102010
Напомним, экс-глава США Барак Обама увёл нынешнего президента страны Джо Байдена со сцены по завершении выступления на мероприятии по сбору денег для избирательной кампании действующего лидера. Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе.
Кадр видео X / rick102010