Барак Обама увёл со сцены застывшего Джо Байдена

Так, когда политики прощались со зрителями, Байден вдруг замер и просто стал улыбаться. Тогда Обама взял его за руку и отвёл к выходу.

Джо Байден в инфополе всё чаще проявляет себя не как президент и лидер большой и сильной страны, а как человек со своими личными "старческими странностями". Иногда его тянет на нежность и открытость, как в ситуации с понтификом, а иногда он начинает откровенно ворчать. Ранее американский президент назвал диктатором Владимира Путина, отметив, что тот беспокоит его на протяжении более сорока лет. При этом он согласился на довольно жёсткие условия предстоящих дебатов с конкурентом на ноябрьских выборах — Дональдом Трампом.