Барак Обама увёл со сцены застывшего Джо Байдена
Экс-глава США Барак Обама увёл нынешнего президента страны Джо Байдена со сцены по завершении выступления на мероприятии по сбору денег для избирательной кампании действующего лидера. Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе. О произошедшем сообщила пресс-служба Национального комитета Республиканской партии (НКРП) США в соцсети X.
Экс-глава США Барак Обама увёл нынешнего президента страны Джо Байдена со сцены по завершении выступления в Лос-Анджелесе. Видео © X / rick102010
Так, когда политики прощались со зрителями, Байден вдруг замер и просто стал улыбаться. Тогда Обама взял его за руку и отвёл к выходу.
"Байден застыл, после чего Обама схватил его за руку и увёл со сцены", — пишет НКРП.
Джо Байден в инфополе всё чаще проявляет себя не как президент и лидер большой и сильной страны, а как человек со своими личными "старческими странностями". Иногда его тянет на нежность и открытость, как в ситуации с понтификом, а иногда он начинает откровенно ворчать. Ранее американский президент назвал диктатором Владимира Путина, отметив, что тот беспокоит его на протяжении более сорока лет. При этом он согласился на довольно жёсткие условия предстоящих дебатов с конкурентом на ноябрьских выборах — Дональдом Трампом.
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