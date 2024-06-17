"Это опасный мир": НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в боеготовность

Страны – члены НАТО проводят консультации о том, нужно ли приводить в состояние боевой готовности ядерное оружие, рассказал британской газете The Daily Telegraph генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он заявил, что не будет вдаваться в оперативные подробности о количестве ядерных боеголовок, которые должны быть в рабочем состоянии, и о способе их хранения. Чиновник обратил внимание, что транспарентность в данной области позволяет послать "прямой сигнал" о том, что НАТО — это "ядерный альянс".

"Цель НАТО в том, чтобы в мире не было ядерного оружия, но, пока оно существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, поскольку мир, где Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО — нет, — это опасный мир", — пояснил Столтенберг.