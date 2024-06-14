"Большая семёрка" пригрозила России из-за ядерного оружия на Украине
G7 напомнила о последствиях при применении РФ оружия массового поражения
Государства "Большой семерки" пригрозили Москве серьёзными последствиями при применении ядерного оружия на Украине. Об этом свидетельствует заявление лидеров стран G7 по результатам саммита в Италии.
"Мы ещё раз подчёркиваем, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьёзные последствия. Любое применение Россией ядерного оружия в контексте Украины было бы недопустимым", — говорится в документе.
Кроме того, в G7 осудили размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии. Лидеры указали на важность вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В совместном заявлении Москву призвали придерживаться соответствующего моратория.
Как сообщал Life.ru, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отверг обвинения в адрес РФ о размахивании "ядерной дубинкой" и подчеркнул, что считает недопустимым не только применение ядерного оружия, но и угрозы нанесения подобного удара. Кроме того, он призвал лишний раз не упоминать всуе о возможности ядерных ударов и напомнил, что применение ядерного оружия в соответствии с нашей ядерной доктриной возможно лишь в исключительных случаях. В США серьёзно отнеслись к словам Путина. Американский лидер Джо Байден подписал новые указания об условиях применения страной ядерного оружия. Соединённые Штаты намерены придерживаться ограничений на развёрнутое ядерное оружие, однако допускают расширение ядерного арсенала.
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