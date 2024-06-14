"Большая семёрка" пригрозила России из-за ядерного оружия на Украине

Государства "Большой семерки" пригрозили Москве серьёзными последствиями при применении ядерного оружия на Украине. Об этом свидетельствует заявление лидеров стран G7 по результатам саммита в Италии.

"Мы ещё раз подчёркиваем, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьёзные последствия. Любое применение Россией ядерного оружия в контексте Украины было бы недопустимым", — говорится в документе.