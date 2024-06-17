В Швеции раскрыли, что происходит с арсеналами боеголовок ядерных держав

Ядерные державы продолжают усовершенствовать свой арсенал. Параллельно растёт количество ядерных боеголовок в состоянии боевой готовности, передаёт Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

"Девять ядерных держав — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов, и некоторые из этих стран развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году", — указано в отчёте SIPRI.

При этом общее количество ядерных боеголовок продолжает снижаться, сейчас их насчитывается 12 121. Однако растёт их число в состоянии боевой готовности — около 9585. Из них порядка 3904 были развёрнуты на ракетах и воздушных судах, что на 60% превышает оценки за январь 2023 года. Примерно 2100 из развёрнутых боеголовок были в состоянии повышенной боеготовности на баллистических ракетах.

Большинство из них относятся к РФ и США, однако в отчёте SIPRI предполагается, что Китай впервые привёл в готовность свои боеголовки. А Индия, Пакистан и КНДР сейчас занимаются поиском возможностей размещать несколько боеголовок на баллистических ракетах.