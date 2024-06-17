"Побегут как Форрест Гамп": СМИ раскрыли, сколько заключённых уже мобилизовала Украина

На службу в Вооружённые силы Украины зачислено уже свыше 2,7 тысячи осуждённых мужчин, подсчитали в The Washington Post.

Из бывших зэков собирают штурмовые бригады, которыми командуют обычные военные. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, в первую волну собираются призвать четыре тысячи осуждённых.

Причастный к процессу вербовки заключённых в войска военный заявил газете, что на Украине никто не верит в успех этой инициативы. В стране опасаются, что такие солдаты вызовут переполох на фронте или вовсе дезертируют и "побегут, как Форрест Гамп".