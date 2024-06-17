"Побегут как Форрест Гамп": СМИ раскрыли, сколько заключённых уже мобилизовала Украина
WP: В ВСУ уже служат свыше 2,7 тысячи осуждённых
На службу в Вооружённые силы Украины зачислено уже свыше 2,7 тысячи осуждённых мужчин, подсчитали в The Washington Post.
Из бывших зэков собирают штурмовые бригады, которыми командуют обычные военные. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, в первую волну собираются призвать четыре тысячи осуждённых.
Причастный к процессу вербовки заключённых в войска военный заявил газете, что на Украине никто не верит в успех этой инициативы. В стране опасаются, что такие солдаты вызовут переполох на фронте или вовсе дезертируют и "побегут, как Форрест Гамп".
Ранее председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что руководство Украины в два раза превысило план по мобилизации в трёх областях страны, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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