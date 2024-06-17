В Таиланде созрели для присоединения к БРИКС

Таиланд готов в скором времени стать частью БРИКС, чтобы развивать отношения со странами, которые входят в объединение, заявила глава международного комитета партии "Пыа Тай" Налини Тависин на сессии Международного межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир", который проходил в формате "БРИКС и страны-партнёры".

"Мы готовы продолжать работать со странами БРИКС и вступать в партнёрские отношения со всеми теми странами, которые поддерживают многосторонний подход и верят в неделимый мир и безопасность", — подчеркнула Тависин.

По её словам, партия "Пыа Тай" является лидирующей в Таиланде. На русский язык название формирования переводится как "Для тайцев".