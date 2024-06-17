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17 июня, 05:20

Спасатели нашли тело пилота гидроплана, упавшего в озеро в Мурманской области

Спасатели нашли тело пилота гидроплана, упавшего в озеро в Мурманской области. Фото © Telegram / МЧС России

Спасатели нашли тело пилота гидроплана, упавшего в озеро в Мурманской области. Фото © Telegram / МЧС России

Пилот гидроплана, упавшего в озеро в Мурманской области, погиб. Спасатели извлекли из воды его тело. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Тело пилота извлечено из воды", — говорится в публикации ведомства.

Спасатели нашли тело пилота гидроплана, упавшего в озеро в Мурманской области. Фото © Telegram / МЧС России

Спасатели нашли тело пилота гидроплана, упавшего в озеро в Мурманской области. Фото © Telegram / МЧС России

Спасатели нашли тело пилота гидроплана, упавшего в озеро в Мурманской области. Фото © Telegram / МЧС России

Спасатели нашли тело пилота гидроплана, упавшего в озеро в Мурманской области. Фото © Telegram / МЧС России

Корабль с почти 300 пассажирами потерпел крушение в Конго
Корабль с почти 300 пассажирами потерпел крушение в Конго

Напомним, что о падении гидроплана в озеро Имандра в Мурманской области стало известно сегодня утром. В МЧС сообщили, что аппарат "Орион-11" совершил несанкционированный вылет, пилот допустил нарушения правил полёта и подготовки к нему. Крушение произошло поблизости от населённого пункта Тик-Губа. В спасательной операции участвовали 19 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники.

Юрий Лысенко
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