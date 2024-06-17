Медведев: Запад не жалеет сил и средств, чтобы удержать своё господство

Страны Запада всеми силами пытаются удержать господство и сохранить привычную для них колониальную систему. Из-за того что потомки колонизаторов "отчаянно цепляются за их наследство", вводятся нелегитимные односторонние ограничения против граждан, организаций, бизнеса и целых отраслей экономики независимых стран. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного межпартийного форума ЕР "Мировое большинство за многополярный мир", который проходит в формате "БРИКС плюс".

По словам Медведева, Запад пытается удержать господство, привлечь к санкционным кампаниям даже те страны, чьим национальным интересам такая политика полностью противоречит. Политик подчеркнул, что страны Запада не жалеют сил и средств ради достижения единственной цели — сохранения тех правил, которые действовали до сих пор.

"Они стремятся за счёт этого удержать своё господство и получать то, что получали раньше: материальные, природные ресурсы, человеческие ресурсы, зарабатывать на всём чём можно и тем самым сохранить ставшую привычной для них веками создаваемую систему метрополии и колонии, сохранить возможность диктовать свои условия всему миру", — сказал председатель ЕР, напомнив, что времена неприкрытой колониальной эксплуатации прошли.