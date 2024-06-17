Ресторан, в который вложила душу дочь Валерия Меладзе, терпит многомиллионные убытки
Ресторан дочери Меладзе за первый год работы ушёл в минус на 30 миллионов рублей
Валерий Меладзе со своей дочерью Софьей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian
Ресторан Omela в московских Хамовниках, которым владеет дочь известного российского певца Валерия Меладзе, ушёл в минус почти на 30 миллионов рублей уже после первого года работы. При этом ранее Софья Меладзе заявляла, что очень старалась сделать проект по-настоящему грандиозным. Об этом пишет SHOT.
Ресторан Софьи Меладзе Omela. Видео © Telegram / SHOT
В 2023 году состоялось открытие ресторана Omela в Пожарском переулке, а рядом открылся бар с таким же названием. Дочь Меладзе говорила, что отдала проекту всю свою душу и любовь. Но дохода это заведение пока не приносит, а клиенты предпочитают ему другие злачные места в Хамовниках.
По информации SHOT, убытки предприятия за прошлый год составили 29,2 миллиона рублей. А уже в этом году компании, на которую зарегистрирован ресторан, отказали в государственной регистрации в ФНС, поскольку та предоставила неправильные данные о своём адресе.
Сотрудники ресторана рассказали, что слова Софьи Меладзе про вложенные душу и любовь не являются пустым звуком, поскольку она лично отвечает за развитие заведения и регулярно там появляется.
Ранее ФНС заблокировала счета бизнесмена Гусейна Гасанова из-за долга размером 145 миллионов рублей. Налоговая инспекция также подала на российского видеоблогера иск в суд, чтобы добиться от него выплаты задолженности в полном размере.