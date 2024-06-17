ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 07:12

Ресторан, в который вложила душу дочь Валерия Меладзе, терпит многомиллионные убытки

Ресторан дочери Меладзе за первый год работы ушёл в минус на 30 миллионов рублей

Валерий Меладзе со своей дочерью Софьей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian

Валерий Меладзе со своей дочерью Софьей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian

Ресторан Omela в московских Хамовниках, которым владеет дочь известного российского певца Валерия Меладзе, ушёл в минус почти на 30 миллионов рублей уже после первого года работы. При этом ранее Софья Меладзе заявляла, что очень старалась сделать проект по-настоящему грандиозным. Об этом пишет SHOT.

Ресторан Софьи Меладзе Omela. Видео © Telegram / SHOT

В 2023 году состоялось открытие ресторана Omela в Пожарском переулке, а рядом открылся бар с таким же названием. Дочь Меладзе говорила, что отдала проекту всю свою душу и любовь. Но дохода это заведение пока не приносит, а клиенты предпочитают ему другие злачные места в Хамовниках.

По информации SHOT, убытки предприятия за прошлый год составили 29,2 миллиона рублей. А уже в этом году компании, на которую зарегистрирован ресторан, отказали в государственной регистрации в ФНС, поскольку та предоставила неправильные данные о своём адресе.

Сотрудники ресторана рассказали, что слова Софьи Меладзе про вложенные душу и любовь не являются пустым звуком, поскольку она лично отвечает за развитие заведения и регулярно там появляется.

Уехавшего из России Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублёвке
Уехавшего из России Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублёвке

Ранее ФНС заблокировала счета бизнесмена Гусейна Гасанова из-за долга размером 145 миллионов рублей. Налоговая инспекция также подала на российского видеоблогера иск в суд, чтобы добиться от него выплаты задолженности в полном размере.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Валерий Меладзе
  • ФНС РФ
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров