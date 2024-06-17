Ресторан, в который вложила душу дочь Валерия Меладзе, терпит многомиллионные убытки

Ресторан Omela в московских Хамовниках, которым владеет дочь известного российского певца Валерия Меладзе, ушёл в минус почти на 30 миллионов рублей уже после первого года работы. При этом ранее Софья Меладзе заявляла, что очень старалась сделать проект по-настоящему грандиозным. Об этом пишет SHOT.

Ресторан Софьи Меладзе Omela. Видео © Telegram / SHOT

В 2023 году состоялось открытие ресторана Omela в Пожарском переулке, а рядом открылся бар с таким же названием. Дочь Меладзе говорила, что отдала проекту всю свою душу и любовь. Но дохода это заведение пока не приносит, а клиенты предпочитают ему другие злачные места в Хамовниках.

По информации SHOT, убытки предприятия за прошлый год составили 29,2 миллиона рублей. А уже в этом году компании, на которую зарегистрирован ресторан, отказали в государственной регистрации в ФНС, поскольку та предоставила неправильные данные о своём адресе.

Сотрудники ресторана рассказали, что слова Софьи Меладзе про вложенные душу и любовь не являются пустым звуком, поскольку она лично отвечает за развитие заведения и регулярно там появляется.