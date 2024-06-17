Задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался от следствия 12 лет

ФСБ задержала в Подмосковье бывшего главу департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских, который обвинялся в хищении двух миллиардов рублей и скрывался от следствия 12 лет. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе предварительного расследования установлено, что в 2007 и 2008 годах злоумышленник и его сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО "Россельхозбанк" кредиты. Кроме того, они присвоили средства, полученные от "Росагролизинга" для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб составил более двух миллиардов рублей", — говорится в сообщении МВД.

Соучастников Донских — бизнесменов из Липецкой области — задержали, и в 2017 году суд приговорил их к девяти и одиннадцати с половиной годам тюрьмы. А вот сам экс-чиновник сумел скрыться. Ему было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск.