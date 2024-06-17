Важный объект инфраструктуры пострадал в подконтрольной Киеву части Херсонщины
Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении объекта инфраструктуры
Повреждён объект критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Обложка © Freepik
В подконтрольной Украине части Херсонской области серьёзно пострадал важный инфраструктурный объект, о конкретных разрушениях не уточняется. Об этом рассказал в телеграм-канале назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, частично разрушены "объект критической инфраструктуры и газопровод". Чиновник не назвал его место расположения и назначение. Местные СМИ писали о сработавшей утром воздушной сирене.
Ранее, в конце мая, Прокудин сообщал о разрушениях на территории крупного предприятия в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Работа завода была приостановлена. Также пострадала вышка сотовой связи, находящаяся вблизи промышленного объекта.