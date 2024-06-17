В России придумали, как повысить интерес граждан к "длинным" вкладам Сенатор Журавлёв сообщил, что в РФ могут повысить страхование "длинных" вкладов 17 июня, 08:45 В РФ могут повысить страхование "длинных" вкладов. Обложка © Freepik

В России хотят повысить размер страхования средств на банковских вкладах от трёх лет на сумму до 2,8 миллиона рублей, чтобы помочь привлечь дополнительные деньги в экономику. Инициативу уже одобрили в финансовых учреждениях, сообщает газета "Известия".

Журналисты пообщались с зампредседателя Совета Федерации Николаем Журавлёвым. По его словам, предлагаемая мера должна стимулировать интерес населения к размещению средств на более длительные сроки. Это, как отметил сенатор, стало бы неплохой альтернативой снижению налога на проценты по вкладам. Если повышение страхования будет одобрено на законодательном уровне, то изменения начнутся с 2025 года.

В Центробанке России также позитивно оценили инициативу. Во-первых, нововведение увеличит доверие россиян к длительным вкладам. Во-вторых, у банков появятся длинные пассивы, что минимизирует риски от возможных экономических потрясений.

Ранее сообщалось, что на заседании 7 июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Это стало неожиданным для многих экономистов, ведь с начала месяца активно обсуждалось её повышение. Life.ru разобрался в причинах принятого решения.

Авторы Татьяна Миссуми