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17 июня, 09:22

В Кремле рассказали, как отнеслись к участию дружественных стран в "форуме Зеленского"

Песков завил, что подпись под "декларацией мира" — не повод портить отношения

Россия не откажется от сотрудничества со странами, которые подписали декларацию по итогам конференции по Украине в Швейцарии. Об этом заявил журналистам в понедельник, 17 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Декларацию, о которой идёт речь, подписали в том числе те страны, с которыми Россия поддерживает дружеские контакты, например Венгрия, Сербия и Турция.

"Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны. Для нас это важно. Мы будем продолжать разъяснять нашу аргументацию", — сказал представитель Кремля, комментируя этот факт.

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Напомним, что в Швейцарии прошёл двухдневный саммит, который инициировала Украина. Страна преследовала цель обсудить свою "формулу мира" с представителями других государств. На конференцию приехала 91 делегация, но декларацию об урегулировании конфликта подписали только 80 стран и четыре международные организации.

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Life.ru

Марина Калегина
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