В Кремле рассказали, как отнеслись к участию дружественных стран в "форуме Зеленского"

Россия не откажется от сотрудничества со странами, которые подписали декларацию по итогам конференции по Украине в Швейцарии. Об этом заявил журналистам в понедельник, 17 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Декларацию, о которой идёт речь, подписали в том числе те страны, с которыми Россия поддерживает дружеские контакты, например Венгрия, Сербия и Турция.

"Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны. Для нас это важно. Мы будем продолжать разъяснять нашу аргументацию", — сказал представитель Кремля, комментируя этот факт.