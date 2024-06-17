В Кремле объяснили, что стоит за словами генсека НАТО о ядерном арсенале
Песков: Столтенберг говорит о ядерном оружии НАТО для нагнетания напряжённости
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс обдумывает приведение ядерного арсенала в боевую готовность, были сказаны для того, чтобы в очередной раз повысить напряжённость. Так его заявление прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
"Не что иное, как очередное нагнетание напряжённости", — пояснил официальный представитель Кремля.
Он добавил, что, в отличие от деятелей стран Запада, президент РФ Владимир Путин никогда не затрагивает ядерную проблематику "по своей инициативе", а также отметил, что глава государства очень внимательно к этому относится.
Напомним, в разговоре с британской прессой Столтенберг заявлял, что члены НАТО совещаются о том, требуется ли приводить ядерный арсенал альянса в боевую готовность. Глава блока не стал уточнять детали о количестве ракет с ядерной боевой частью, которые могут быть поставлены на боевое дежурство, отметив при этом, что открытость в этой сфере позволяет напрямую напомнить о том, что НАТО — "ядерный альянс".
Shutterstock / FOTODOM / Viiviien