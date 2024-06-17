В Кремле объяснили, что стоит за словами генсека НАТО о ядерном арсенале

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс обдумывает приведение ядерного арсенала в боевую готовность, были сказаны для того, чтобы в очередной раз повысить напряжённость. Так его заявление прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

"Не что иное, как очередное нагнетание напряжённости", — пояснил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что, в отличие от деятелей стран Запада, президент РФ Владимир Путин никогда не затрагивает ядерную проблематику "по своей инициативе", а также отметил, что глава государства очень внимательно к этому относится.