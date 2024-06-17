Песков: Россия изучит просьбу грузинских политиков об отмене визового режима
В России проанализируют сообщение членов грузинской партии "Солидарность во имя мира", которые попросили российского лидера Владимира Путина отменить визовый режим между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Честно говоря, я не видел [обращение]. Но если оно было, то мы его увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение", — отметил Песков.
Ранее Life.ru сообщал, что представители грузинской партии "Солидарность во имя мира" записали видеообращение к Путину c просьбой отменить визовый режим между странами. Они считают, что такая мера поможет наладить "добрососедские" отношения.
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