Песков: Россия изучит просьбу грузинских политиков об отмене визового режима

В России проанализируют сообщение членов грузинской партии "Солидарность во имя мира", которые попросили российского лидера Владимира Путина отменить визовый режим между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Честно говоря, я не видел [обращение]. Но если оно было, то мы его увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение", — отметил Песков.