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17 июня, 09:54

Песков: Россия изучит просьбу грузинских политиков об отмене визового режима

В России проанализируют сообщение членов грузинской партии "Солидарность во имя мира", которые попросили российского лидера Владимира Путина отменить визовый режим между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Честно говоря, я не видел [обращение]. Но если оно было, то мы его увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение", — отметил Песков.

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Ранее Life.ru сообщал, что представители грузинской партии "Солидарность во имя мира" записали видеообращение к Путину c просьбой отменить визовый режим между странами. Они считают, что такая мера поможет наладить "добрососедские" отношения.

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Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Александра Мышляева
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