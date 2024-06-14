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13 июня, 22:35

Захарова на примере с Грузией и Арменией показала, как США меняют правила "миропорядка"

Захарова: США по-разному отреагировали на протесты в Армении и Грузии

Комментируя протесты в Грузии и Армении, Соединённые Штаты показали, как меняют правила миропорядка, исходя из конъюнктуры момента. Об этом в своём телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 2 мая текущего года американское посольство в Грузии заявило, что стоит вместе с грузинским народом, а также призвало правоохранительные органы не нарушать законы на митингах и не применят физическую силу. А 13 июня диппредставительство США в Армении осудило протесты в этой закавказской стране и призвало правоохранителей "поддерживать общественный порядок".

По словам представителя российского МИД, в этом и заключаются принципы американской дипломатии. В одном случае Вашингтон заявил, что осуждает власти страны за подавление беспорядков, а в другом активно поддерживает протесты, учинённые западными иноагентами.

"Наглядная иллюстрация к тому самому "миропорядку, основанному на правилах", где именно США мановением руки, исходя из конъюнктуры момента, меняют любые "правила" под себя", — заключила Захарова.

В Парламенте Грузии сообщили о задержании гражданина России в ходе протестов
В Парламенте Грузии сообщили о задержании гражданина России в ходе протестов

Напомним, что в Грузии проходили митинги против закона об иноагентах. Помимо этого, в Армении проходили протесты против политики действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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Telegram / МИД России

Алексей Соловьёв
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