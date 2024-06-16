В Грузии попросили Путина отменить визовый режим
Грузинская партия "Солидарность во имя мира" просит Путина убрать визовый режим
Представители грузинской партии "Солидарность во имя мира" записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они хотят, чтобы российский лидер отменил визовый режим между двумя странами. Ролик публикует Sputnik Грузия.
Грузинская партия попросила Путина отменить визовый режим. Видео © VK / Sputnik Грузия
Политики в ходе обращения предложили смягчить правила приёма на работу в России для грузин, а также освободить граждан страны, нарушивших срок пребывания на российской территории. По мнению партийного руководства, введение таких мер поможет вновь наладить "добрососедские и дипломатические" отношения между Москвой и Тбилиси.
Грузинское руководство в последнее время всё чаще демонстрирует США, что они хотят жить в по-настоящему суверенной Грузии. Понимая, что Штаты находятся далеко, а Россия расположена по соседству, правящая в стране партия "Грузинская мечта" собралась восстановить разорванные 16 лет назад дипломатические отношения с Москвой и открыть там своё посольство. Однако в российском МИД заявили, что эта новость вряд ли отражает объективную реальность.
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