В Грузии попросили Путина отменить визовый режим

Представители грузинской партии "Солидарность во имя мира" записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они хотят, чтобы российский лидер отменил визовый режим между двумя странами. Ролик публикует Sputnik Грузия.

Политики в ходе обращения предложили смягчить правила приёма на работу в России для грузин, а также освободить граждан страны, нарушивших срок пребывания на российской территории. По мнению партийного руководства, введение таких мер поможет вновь наладить "добрососедские и дипломатические" отношения между Москвой и Тбилиси.