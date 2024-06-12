В МИД России ответили на сообщения о восстановлении дипотношений с Грузией

В МИД России назвали уткой сообщения о готовящемся возобновлении дипломатических отношений с Грузией. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее грузинский телеканал Mtavari сообщал, что Россия и Грузия активно работают над восстановлением дипломатических отношений. По данным журналистов, в частности, уже якобы начался отбор сотрудников для возможного открытия грузинского посольства в Москве.