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12 июня, 10:53

В МИД России ответили на сообщения о восстановлении дипотношений с Грузией

В МИД России назвали "уткой" сообщения о возобновлении дипотношений с Грузией

В МИД России назвали уткой сообщения о готовящемся возобновлении дипломатических отношений с Грузией. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Не видим смысла комментировать разного рода утки, тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами", — приводит агентство комментарий российского внешнеполитического ведомства.

Ранее грузинский телеканал Mtavari сообщал, что Россия и Грузия активно работают над восстановлением дипломатических отношений. По данным журналистов, в частности, уже якобы начался отбор сотрудников для возможного открытия грузинского посольства в Москве.

Напомним, что дипотношения двух государств были разорваны в августе 2008 года, после войны в Южной Осетии. Сначала Грузия выступала против возобновления контактов, но спустя несколько лет страна сменила риторику. Российская сторона тоже неоднократно выражала заинтересованность в восстановлении прежних отношений. В прошлом году между странами возобновилось прямое авиасообщение и российская сторона отменила визовый режим.

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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