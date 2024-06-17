Концерн "Алмаз-Антей" покажет ракеты "Калибр" на МВМС "Флот-2024" 17 июня, 10:08 "Алмаз-Антей" покажет ракеты "Калибр". Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

На Международном военно-морском салоне (МВМС) "Флот-2024" концерн ВКО "Алмаз-Антей" намерен продемонстрировать публике крылатые ракеты из системы "Калибр", а также раскрыть преимущества зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Ресурс" и "Штиль-1", которыми оснащают боевые корабли.

"Алмаз-Антей" представит вниманию гостей салона модели крылатых ракет из состава интегрированной ракетной системы "Калибр" (Club)", — поделились в пресс-службе компании.

Как уточняется, "Ресурс" помогает защитить суда от воздушных атак, в том числе если снаряд летит на небольшой высоте. "Штиль-1" в основном используется для коллективной обороны колонны военных кораблей, отражая атаки с самолётов, вертолётов и вражеских судов.

Ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что более 20 стран мира заключили контракты на приобретение у России военных вертолётов. В рамках сделок планируется продать свыше 170 винтокрылых машин.

Авторы Татьяна Миссуми