Украинский военный хотел поджечь Верховную раду, но перепутал здания

Военный из Нацгвардии Украины хотел поджечь здание Верховной рады, но перепутал его с Министерством агрополитики. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

По информации источника, в правоохранительных органах рассказали, что ранним утром злоумышленник бросил два коктейля Молотова в здание министерства.

Когда преступника задержали, он рассказал, что перепутал адрес: поджечь он планировал парламент. О мотивах поджога не сообщается.