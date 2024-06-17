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17 июня, 10:17

Украинский военный хотел поджечь Верховную раду, но перепутал здания

Военный из Нацгвардии Украины хотел поджечь здание Верховной рады, но перепутал его с Министерством агрополитики. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

По информации источника, в правоохранительных органах рассказали, что ранним утром злоумышленник бросил два коктейля Молотова в здание министерства.

Когда преступника задержали, он рассказал, что перепутал адрес: поджечь он планировал парламент. О мотивах поджога не сообщается.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ удалось поразить важный военный объект на родине Зеленского. О взрыве командного центра ГУР Украины рассказали очевидцы в социальных сетях.

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Андрей Ратмиров / ТАСС

Нигина Азамова
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