На юге Дагестана нашли неизученный "природный архив" ледникового периода

Участники научной экспедиции обнаружили в Дагестане уникальные лёссовые отложения, ранее не исследованные наукой. Эти породы относятся к эпохе плейстоцена (он же четвертичный, или ледниковый период), который начался более двух с половиной миллионов лет назад и окончился более десяти тысяч лет назад. В таких отложениях, как в архиве, "записаны" глобальные климатические изменения на Земле, происходившие в тот период. Учёные считают, что это открытие поможет им предсказать, какие изменения ждут Землю в будущем.

"На границе с Азербайджаном в зоне контакта Восточного Кавказа и Приморской низменности группой российских учёных обнаружены ранее не исследованные лёссовые отложения, в которых прослеживаются профили палеопочв, относящиеся к раннему, среднему и позднему плейстоцену", — рассказали в пресс-службе Института географии РАН.

Наиболее подробная и информативная лёссово-почвенная серия была обнаружена близ села Куркент. Толщина пород Дагестана достигает десятков метров, они покрывают площадь в несколько тысяч гектаров.

Как объяснил старший научный сотрудник Института географии РАН Павел Панин, накопление лёссов происходило в специфических холодных условиях оледенений и многократно прерывалось более тёплыми межледниковыми периодами, в течение которых формировались почвы. Проследив последовательность смены этих почв, учёные надеются предсказать будущие климатические изменения на Земле.