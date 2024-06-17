На юге Дагестана нашли неизученный "природный архив" ледникового периода
Гора Дагестана. Обложка © Wikipedia / Ilias Hadji aka masta
Участники научной экспедиции обнаружили в Дагестане уникальные лёссовые отложения, ранее не исследованные наукой. Эти породы относятся к эпохе плейстоцена (он же четвертичный, или ледниковый период), который начался более двух с половиной миллионов лет назад и окончился более десяти тысяч лет назад. В таких отложениях, как в архиве, "записаны" глобальные климатические изменения на Земле, происходившие в тот период. Учёные считают, что это открытие поможет им предсказать, какие изменения ждут Землю в будущем.
"На границе с Азербайджаном в зоне контакта Восточного Кавказа и Приморской низменности группой российских учёных обнаружены ранее не исследованные лёссовые отложения, в которых прослеживаются профили палеопочв, относящиеся к раннему, среднему и позднему плейстоцену", — рассказали в пресс-службе Института географии РАН.
Наиболее подробная и информативная лёссово-почвенная серия была обнаружена близ села Куркент. Толщина пород Дагестана достигает десятков метров, они покрывают площадь в несколько тысяч гектаров.
Как объяснил старший научный сотрудник Института географии РАН Павел Панин, накопление лёссов происходило в специфических холодных условиях оледенений и многократно прерывалось более тёплыми межледниковыми периодами, в течение которых формировались почвы. Проследив последовательность смены этих почв, учёные надеются предсказать будущие климатические изменения на Земле.
А ранее учёные из США обнаружили, что вращение внутреннего ядра Земли резко замедлилось около 14 лет назад, что произошло впервые за несколько десятилетий. Причиной таких изменений могло стать взбалтывание окружающей его жидкой оболочки, а также гравитационные силы из плотных областей вышележащей каменистой мантии. В связи с этим может измениться продолжительность дня.