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17 июня, 15:15

Стало известно, сколько россиян до сих пор хранят старые фотографии в альбомах

Опрос: Россияне чаще всего пересматривают фотографии из отпуска

Более трети россиян (37%) часто пересматривают фотографии из своего телефона. 30% из них смотрят фото без повода, 4% — на семейных мероприятиях, 3% — в кругу друзей. Кроме того, 41% опрошенных лишь изредка открывают старые фотографии, а 22% вообще не интересуются этим, следует из данных опроса, которые публикует RT.

Самой популярной категорией для россиян остаются фотографии из путешествий и отпусков (58%). Далее идут снимки из детства (24%), школьные фото (6%) и воспоминания университетских лет (6%). Свадебные снимки повторно смотрели 3%, а фотографии с концертов и мероприятий — 2%. Фото с выпускного вечера любят пересматривать только 1% респондентов.

40% участников опроса держат свои новые фотографии в галерее телефона, а старые снимки предпочитают хранить в фотоальбоме.

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Чтобы регулярно пересматривать фотографии из отпусков, нужно периодически ездить в путешествия и создавать там новые воспоминания. Ранее россияне рассказали, сколько, по их мнению, должен длиться идеальный летний отдых. Лишь 2% опрошенных заявили, что им, чтобы отдохнуть, достаточно будет всего 10 дней отпуска.

Обложка ©

Freepik.com

Владимир Озеров
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