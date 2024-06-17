Стало известно, сколько россиян до сих пор хранят старые фотографии в альбомах

Более трети россиян (37%) часто пересматривают фотографии из своего телефона. 30% из них смотрят фото без повода, 4% — на семейных мероприятиях, 3% — в кругу друзей. Кроме того, 41% опрошенных лишь изредка открывают старые фотографии, а 22% вообще не интересуются этим, следует из данных опроса, которые публикует RT.

Самой популярной категорией для россиян остаются фотографии из путешествий и отпусков (58%). Далее идут снимки из детства (24%), школьные фото (6%) и воспоминания университетских лет (6%). Свадебные снимки повторно смотрели 3%, а фотографии с концертов и мероприятий — 2%. Фото с выпускного вечера любят пересматривать только 1% респондентов.

40% участников опроса держат свои новые фотографии в галерее телефона, а старые снимки предпочитают хранить в фотоальбоме.