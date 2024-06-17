Россияне признались, что у них с утренней зарядкой "всё сложно" Опрос: Только 5% россиян ежедневно делают зарядку по утрам 17 июня, 15:21 Только 5% россиян делают ежедневную зарядку по утрам. Обложка © Freepik / wayhomestudio

Россияне не любят делать зарядку по утрам, только 5% признались, что начинают день с физических упражнений. Такие результаты опроса приводит "Газета.ru".

При этом 40% респондентов отправляются по утрам в тренажёрный зал, не видя смысла заниматься дома. А вот 29% заверили, что им вообще не нужна зарядка, потому что рабочий день они проводят очень активно и много двигаются. 13% участников опроса разминаются по утрам, но редко, поэтому не считают это своей привычкой или образом жизни.

Те, кто делает зарядку, рассказали, что на это у них уходит от 15 минут до часа. Но нашлись и те, кто укладывается в 5 минут, сделав основной комплекс упражнений. Большинство (81%) прокачивают утром все группы мышц, однако некоторые уделяют внимание только одной зоне тела. Так, 3% начинают день с занятий для пресса, 4% — делают упражнения на спину, 3% — на ноги.

Ранее Life.ru предупреждал о синдроме перетренированности. Так, если организм не успевает восстанавливаться между занятиями, это может привести к травмам и проблемам со здоровьем. Поэтому, если не проходит усталость, нет результатов и появилась боль, следует сделать перерыв в посещении зала.

Авторы Татьяна Миссуми