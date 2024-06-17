Врач объяснила, почему "ты — не ты, когда голоден" — не просто лозунг из рекламы

Реакции мозга могут влиять на поведение человека и приводить к неожиданным результатам. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на слова эксперта по нейробиологии поведения, специалиста по нейрокоучингу и нейроменеджменту Владлены Ливенской. Одной из главных ловушек для мозга является дискомфорт. К примеру, к неожиданным изменениям поведения могут привести неудовлетворённые базовые потребности. К примеру, чувство голода делает человека раздражительным, не даёт ему сконцентрироваться.

Кроме того, уровень стресса повышается от недостатка сна, неудобной одежды или обуви и любых других факторов, которые влияют на качество жизни, рассказала специалист. При сильном дискомфорте поведение человека может отличаться от обычного. Проявляться изменения могут в мимике, жестикуляции. Поведение при дискомфорте может быть расценено вашим собеседником как отрицательное отношение к нему, предупреждает Ливенская.

"При сильном дискомфорте наши поступки отличаются от тех, которые мы совершаем в состоянии комфорта. Зачастую мы пренебрегаем неприятными ощущениями, предпочитая уделять внимание тому, что считаем значимым, например рабочим встречам. Такая тактика представляется разумной в критических ситуациях, но приносит противоположный эффект", — говорит эксперт.