ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 11:59

Военным врачам вручили медали за спасение бойцов СВО

Командующий группировкой войск "Север" наградил отличившихся в зоне СВО медиков

Командующий группировкой войск "Север" Александр Лапин представил к награждению медалью "За спасение погибавших" медиков подразделений, которые принимали участие в боевых действиях на Харьковском направлении. Военачальник отметил стойкость, самоотверженность и высокие профессиональные навыки фронтовых врачей и медсестёр. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Награждение военных врачей медалью "За спасение погибавших". Фото © Telegram / Минобороны России

"Ваш подвиг бесценен. Если спас хоть одну человеческую жизнь, ты спас целый мир. Наш народ гордится вами. Ваши имена будут вписаны золотыми буквами в храм истории нашей великой Родины — России", — сказал Лапин.

Уроженка Белгорода, лейтенант медицинской службы Елена Павленко пошла на фронт добровольцем в самом начале спецоперации. Она рассказала, что иногда приходилось помогать не только солдатам ВС РФ, но и бойцам ВСУ, а также мирным гражданам, которых бросила украинская армия. По её словам, для врача, давшего клятву Гиппократа, не имеет значения — противник, мирный житель или наш боец, поскольку медик обязан попытаться спасти любую жизнь.

Военврач рассказал, с какими ранениями сталкиваются чаще всего наши бойцы на передовой
Военврач рассказал, с какими ранениями сталкиваются чаще всего наши бойцы на передовой

Ранее заместитель министра обороны России Евкуров вручил почётные награды для врачей военного госпиталя в Костроме, куда на лечение и реабилитацию отправляют российских солдат со спецоперации. Таким образом, замминистра не упустил возможность поздравить медиков с Днём медицинского работника.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров