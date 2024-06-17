Военным врачам вручили медали за спасение бойцов СВО

Командующий группировкой войск "Север" Александр Лапин представил к награждению медалью "За спасение погибавших" медиков подразделений, которые принимали участие в боевых действиях на Харьковском направлении. Военачальник отметил стойкость, самоотверженность и высокие профессиональные навыки фронтовых врачей и медсестёр. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Награждение военных врачей медалью "За спасение погибавших". Фото © Telegram / Минобороны России

"Ваш подвиг бесценен. Если спас хоть одну человеческую жизнь, ты спас целый мир. Наш народ гордится вами. Ваши имена будут вписаны золотыми буквами в храм истории нашей великой Родины — России", — сказал Лапин.

Уроженка Белгорода, лейтенант медицинской службы Елена Павленко пошла на фронт добровольцем в самом начале спецоперации. Она рассказала, что иногда приходилось помогать не только солдатам ВС РФ, но и бойцам ВСУ, а также мирным гражданам, которых бросила украинская армия. По её словам, для врача, давшего клятву Гиппократа, не имеет значения — противник, мирный житель или наш боец, поскольку медик обязан попытаться спасти любую жизнь.