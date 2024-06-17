Россиянам рассказали, какой процент алкоголя содержится в квасе

Сегодня, 17 июня, отмечается День русского кваса. О полезных и вредных свойствах этого напитка, а также о том, можно ли от него опьянеть, пишет РИА "ФедералПресс" со ссылкой на слова эндокринолога Анастасии Тараско. По словам специалиста, встречаются разные виды этого напитка — промышленный квас, приготовленный дома на пшеничной закваске, а также квас на основе квасного гриба. Напиток может обладать разным количеством калорий и сахара в зависимости от технологии приготовления.

Ни в коем случае, по словам специалиста, не нужно пить квас из магазина вместо воды. Это может привести к набору дополнительных калорий, а полезных бактерий в нём нет. Если же это пастеризованный квас или домашнего производства, то такой напиток является пробиотиком. Сахар в нём обычно сбраживается, количество калорий уменьшается, появляются полезные бактерии. Его можно употреблять практически без ограничений.