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17 июня, 12:16

Россиянам рассказали, какой процент алкоголя содержится в квасе

Эндокринолог Тарасова рассказала, можно ли опьянеть от кваса

Сегодня, 17 июня, отмечается День русского кваса. О полезных и вредных свойствах этого напитка, а также о том, можно ли от него опьянеть, пишет РИА "ФедералПресс" со ссылкой на слова эндокринолога Анастасии Тараско. По словам специалиста, встречаются разные виды этого напитка — промышленный квас, приготовленный дома на пшеничной закваске, а также квас на основе квасного гриба. Напиток может обладать разным количеством калорий и сахара в зависимости от технологии приготовления.

Ни в коем случае, по словам специалиста, не нужно пить квас из магазина вместо воды. Это может привести к набору дополнительных калорий, а полезных бактерий в нём нет. Если же это пастеризованный квас или домашнего производства, то такой напиток является пробиотиком. Сахар в нём обычно сбраживается, количество калорий уменьшается, появляются полезные бактерии. Его можно употреблять практически без ограничений.

Большое количество кваса не стоит употреблять детям, отмечает Тараско. Натуральный квас содержит некоторое количество алкоголя в зависимости от того, как долго он выдерживался. Может доходить до 5%, если это квас длительного брожения. Врач резюмировала, что не стоит злоупотреблять квасом промышленного производства, но домашний квас вполне может быть полезен в нормальных количествах.

В День русского кваса раскрыта правда об этом кладезе витаминов
В День русского кваса раскрыта правда об этом кладезе витаминов

Ранее диетологи рассказали Life.ru, почему домашний квас является одним из самых полезных напитков. Также специалисты поведали о том, какие витамины и микроэлементы в нём содержатся, и назвали болезни, при которых квас лучше не пить. А о плюсах и минусах окрошки на квасе и кефире Life.ru рассказывал здесь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MAR007

Нигина Азамова
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