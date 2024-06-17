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17 июня, 13:04

В Челябинске люди вынуждены покидать квартиры из-за трупного запаха

Жители челябинской многоэтажки жалуются на невыносимый трупный запах в подъезде

Жители многоэтажки челябинского микрорайона Парковый жалуются на ужасный запах, который распространился по всему дому. В одной из квартир умерла старушка, труп которой пролежал там около трёх месяцев. Об этом сообщает 74.ру.

"Запах в подъезде начали ощущать в конце февраля – начале марта, а труп вывезли только в середине мая. Соседка по этажу Анастасия говорит, что некоторые жители не выдерживают и уходят из дома на целый день, только чтобы не чувствовать этот запах", — говорится в тексте статьи.

Соседи рассказали, что после смерти бабушки в квартире остался диван, на котором несколько месяцев гнил труп. С пятого этажа запах распространился на всю многоэтажку, однако вывезти зловонную мебель не так просто. Вскрыть жилплощадь смогут только через полгода, так как у женщины нет родственников.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Екатеринбурге в одной из квартир обнаружили мёртвыми мужчину и женщину, а рядом с ними плачущих малолетних детей. Мальчик и девочка несколько дней провели рядом с телами родителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / evgeniykleymenov

Александра Мышляева
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