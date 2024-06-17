В Челябинске люди вынуждены покидать квартиры из-за трупного запаха

Жители многоэтажки челябинского микрорайона Парковый жалуются на ужасный запах, который распространился по всему дому. В одной из квартир умерла старушка, труп которой пролежал там около трёх месяцев. Об этом сообщает 74.ру.

"Запах в подъезде начали ощущать в конце февраля – начале марта, а труп вывезли только в середине мая. Соседка по этажу Анастасия говорит, что некоторые жители не выдерживают и уходят из дома на целый день, только чтобы не чувствовать этот запах", — говорится в тексте статьи.

Соседи рассказали, что после смерти бабушки в квартире остался диван, на котором несколько месяцев гнил труп. С пятого этажа запах распространился на всю многоэтажку, однако вывезти зловонную мебель не так просто. Вскрыть жилплощадь смогут только через полгода, так как у женщины нет родственников.