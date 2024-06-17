"Иди туда, откуда пришла!": На Кавказе продавщицы ополчились на туристку в "непристойной одежде" Жительницы Северной Осетии выгнали туристку из магазина за короткие шорты 17 июня, 12:55 Женщину выгнали из магазина за короткие шорты. Видео © Telegram / Новости Осетии

В Северной Осетии девушку в коротких шортах выгнали из местного магазина за слишком откровенный наряд — на ней были чересчур короткие шорты. Продавец и другие женщины буквально набросились на "нарушительницу", обвинив её в легкодоступности. Кадрами делится телеграм-канал "Новости Осетии".

Женщину выгнали из магазина за короткие шорты. Видео © Telegram / Новости Осетии

Всё произошло в торговом центре во Владикавказе. Посетительница появилась в джинсовых мини-шортах и открытой майке. Местные женщины тут же окружили её и начали критиковать за внешний вид. Одна из них ткнула куском плинтуса в пышные формы "нарушительницы". Последняя старалась вежливо реагировать на нападки и сказала, что она гостья в этом регионе.

"Иди туда, откуда пришла. Ты посмотри, как ты ходишь? Какой ты гость?!", — кричала продавец магазина. В итоге девушке пришлось покинуть торговый центр.

Ранее в Йошкар-Оле группа подростков избила молодого человека из-за его внешнего вида. Им не понравились его длинные волосы. Инцидентом уже заинтересовались сотрудники прокуратуры по Республике Марий Эл и регионального управления СК России.

Авторы Татьяна Миссуми