В Петербурге студентка-мефедронщица вывела силовиков на директора полицейской академии с автоматом

Директор негосударственного колледжа, в стенах которого готовят специалистов для службы в правоохранительных органах, был задержан сотрудниками МВД в Петербурге за незаконное хранение разукомплектованного оружия. Полиция вышла на него благодаря студентке, которая попалась на употреблении мефедрона. Об этом пишет "Mash на Мойке".

У директора полицейской академии при обыске нашли запчасти для оружия. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Девушка в официальной форме учебного заведения ехала в автобусе, находясь в состоянии наркотического опьянения. Медики затем постановили, что она употребляла мефедрон. В её отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).

Сотрудники полиции решили разведать обстановку и в самом колледже, чтобы разузнать, кто из студентов также пристрастился к запрещёнке. Туда приехала передвижная лаборатория для тестирования учащихся, но во время проверки в этом деле открылась ещё одна сюжетная арка.

Смышлёный служебный пёс обнаружил в кабинете 61-летнего директора учреждения детали автомата. Правоохранители возбудили против него уголовное дело о незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия.

Сейчас полицейские выясняют, для каких целей в директорском кабинете находилась коллекция запчастей для оружия. Отмечается, что, несмотря на весь внешний вид и направленность обучения, колледж не имел никакого отношения к системе МВД.